Чоловік у Львові вчинив смертельну ДТП і зізнався у вбивстві матері

Наслідки ДТП. Фото: Національна поліція України

Поліцейські Львівщини повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду та вбив власну матір. Інцидент стався 24 червня близько 07:10 у місті Пустомити Львівського району на вулиці Глинській.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Національну поліцію.

Обставини ДТП

За попередніми даними поліції, патрульні виявили автомобіль Audi Q5 без переднього номерного знака. Під час спроби зупинити транспортний засіб водій почав рух на великій швидкості у напрямку виїзду зі Львова та зіткнувся зі службовим автомобілем поліції.

Після цього керманич не впорався з керуванням і допустив лобове зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Унаслідок аварії водій Volkswagen, мешканець Львівщини, загинув на місці від отриманих травм.

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Наслідки аварії. Фото: Нацполіція

Затримання та зізнання

Патрульні затримали водія Audi — 24-річного жителя Львова. Під час спілкування він повідомив, що причетний до вбивства власної матері.

Згодом правоохоронці виявили тіло жінки за місцем проживання. Вона загинула внаслідок ножових поранень.

Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України та направлено на медичне освідування.

За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини). Слідчі дії тривають.

Затриманий водій. Фото: Нацполіція

Новини.LIVE повідомляли, що у місті Пустомити Львівської області близько 07:10 на вулиці Глинській патрульні поліцейські помітили автомобіль без номерних знаків під час руху. Водій допустив зіткнення зі службовим авто та ще одним транспортним засобом, унаслідок чого загинув чоловік.

Новини.LIVE інформували, що у Львові в середу, 24 червня, суд продовжив розгляд справи щодо вбивства Ірини Фаріон. Водночас засідання було перенесено на 3 липня. Підозрюваний В’ячеслав Зінченко заявив, що ще не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи.