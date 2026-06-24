Вбивство Фаріон: суд у Львові переніс розгляд справи Зінченка на 3 липня

Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 24 червня, суд продовжив розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон. Водночас засідання перенесли на 3 липня. Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко пояснив, що ще не вивчив усі матеріали.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Судове засідання у справі вбивства Фаріон

Суд запропонував Зінченку взяти участь у дебатах, однак він відмовився, зазначивши, що ще не встиг повністю ознайомитися з матеріалами справи.

Адвокатка підозрюваного Лариса Криворучко повідомила, що захисту необхідно близько тижня, аби підготуватися до продовження судових дебатів.

Як писали Новини.LIVE, 15 червня у Львові під час засідання у справі Зінченка виникли ускладнення через відсутність його адвокатки Лариси Криворучко. Суд був змушений призначити безоплатного захисника та знову відкласти розгляд справи.

Читайте також:

А у квітні прокурор під час судового засідання просив довічне позбавлення волі для Вʼячеслава Зінченка. Відомо, що під вартою він з 25 липня 2024 року.