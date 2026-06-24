Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове перенесли судебное заседание по делу Фарион

Во Львове перенесли судебное заседание по делу Фарион

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 13:53
Убийство Фарион: суд во Львове перенес рассмотрение дела Зинченко на 3 июля
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 24 июня, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. При этом заседание перенесли на 3 июля. Подозреваемый Вячеслав Зинченко пояснил, что еще не изучил все материалы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Судебное заседание по делу об убийстве Фарион

Суд предложил Зинченко принять участие в дебатах, однако тот отказался, отметив, что еще не успел полностью ознакомиться с материалами дела.

Адвокат подозреваемого Лариса Криворучко сообщила, что защите необходимо около недели, чтобы подготовиться к продолжению судебных прений.

Как писали Новини.LIVE, 15 июня во Львове во время заседания по делу Зинченко возникли затруднения из-за отсутствия его адвоката Ларисы Криворучко. Суд был вынужден назначить бесплатного защитника и вновь отложить рассмотрение дела.

Читайте также:

А в апреле прокурор во время судебного заседания просил пожизненного лишения свободы для Вячеслава Зинченко. Известно, что он находится под стражей с 25 июля 2024 года.

Львов Ирина Фарион Вячеслав Зинченко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации