Убийство Фарион: суд во Львове перенес рассмотрение дела Зинченко на 3 июля

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в среду, 24 июня, суд продолжил рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион. При этом заседание перенесли на 3 июля. Подозреваемый Вячеслав Зинченко пояснил, что еще не изучил все материалы.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Судебное заседание по делу об убийстве Фарион

Суд предложил Зинченко принять участие в дебатах, однако тот отказался, отметив, что еще не успел полностью ознакомиться с материалами дела.

Адвокат подозреваемого Лариса Криворучко сообщила, что защите необходимо около недели, чтобы подготовиться к продолжению судебных прений.

Как писали Новини.LIVE, 15 июня во Львове во время заседания по делу Зинченко возникли затруднения из-за отсутствия его адвоката Ларисы Криворучко. Суд был вынужден назначить бесплатного защитника и вновь отложить рассмотрение дела.

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А в апреле прокурор во время судебного заседания просил пожизненного лишения свободы для Вячеслава Зинченко. Известно, что он находится под стражей с 25 июля 2024 года.