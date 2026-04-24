Убийство Фарион: прокурор просит пожизненное для Зинченко

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в пятницу, 24 апреля, проходит судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Прокурор просит пожизненное для обвиняемого Вячеслава Зинченко. Под стражей он находится с 25 июля 2024 года.

Об этом прокурор заявил во время судебного заседания, передает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Приговор для обвиняемого Вячеслава Зинченко

Прокурор просит суд признать Зинченко виновным за незаконное обращение с оружием и назначить наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также назначить пожизненное за умышленное убийство как окончательное.

София Особа и портрет Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Он также призвал оставить меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу.

Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Как писали Новини.LIVE, 23 апреля во Львове перенесли заседание по делу убийства Фарион из-за ухудшения самочувствия Зинченко. Он попросил вызвать медиков. Дочь языковеда София Особа считает, что обвиняемый намеренно затягивает судебный процесс.

А во время судебного заседания 22 апреля Зинченко потерял сознание. В зал вызвали медиков, которые оказали ему помощь. Кроме того, он пытался совершить самоубийство в зале суда. Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июня.

Также 16 апреля суд отклонил все ходатайства, которые подавали адвокаты Зинченко. София Особа заявила, что обвиняемый — опасен для общества. Она считает, что он должен получить пожизненный срок.