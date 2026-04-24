Вбивство Фаріон: прокурор просить довічне для Зінченка

Вʼячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у пʼятницю, 24 квітня, триває судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Прокурор просить довічне для обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка. Під вартою він перебуває з 25 липня 2024 року.

Про це прокурор заявив під час судового засідання, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Вирок для обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка

Прокурор просить суд визнати Зінченка винним за незаконне поводження зі зброєю та призначити покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, а також призначити довічне за умисне вбивство як остаточне.

Софія Особа та портрет Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Він також закликав залишити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироку законної сили.

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Як писали Новини.LIVE, 23 квітня у Львові перенесли засідання у справі вбивства Фаріон через погіршення самопочуття Зінченка. Він попросив викликати медиків. Донька мовознавиці Софія Особа вважає, що обвинувачений навмисно затягує судовий процес.

Читайте також:

А під час судового засідання 22 квітня Зінченко втратив свідомість. До зали викликали медиків, які надали йому допомогу. Крім того, він намагався скоїти самогубство у залі суду. Зінченку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 червня.

Також 16 квітня суд відхилив усі клопотання, які подавали адвокати Зінченка. Софія Особа заявила, що обвинувачений — небезпечний для суспільства. Вона вважає, що він повинен отримати довічний термін.