Суд відхилив усі клопотання Зінченка: донька Фаріон

Донька загиблої Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: кадр з відео

У Львові в четвер, 16 квітня, завершилося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Суд відхилив усі клопотання, які подавали адвокати підозрюваного В'ячеслава Зінченка.

Про це розповіла донька вбитої Софія Особа, передає журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Софія Особа про суд над Зінченком

За словами Особи, на сьогоднішньому засіданні суду всі клопотання Зінченка були відхилені. Вона зауважила, що довелося довше чекати, аніж суд розглядав питання. Софія Особа наголосила, що Зінченку варто перестати стверджувати те, що Ірина Фаріон нібито не була громадським діячем.

"Він усвідомлює, що він її вбив за її громадянський обов'язок, за те, щоб вона відстоювала мову, культуру та державу... Він посягнув на життя Ірини Фаріон як громадського діяча, яка своїм словом відстоювала українців. І зараз, як він планує знищувати і говорити про неї нісенітниці, то я вважаю це гидко і примітивно", — наголосила донька вбитої.

Особа зауважила, що Зінченко є небезпечним для суспільства. Вона переконана, що він має отримати довічний термін.

Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон має відбутися вже у п'ятницю, 17 квітня. Водночас Софія Особа вважає, що чогось особливого від нього очікувати не варто.

"Я думаю, ми завтра приїдемо і довше почекаємо, ніж відбудеться судове засідання", — сказала Особа.

Як повідомляли Новини.LIVE, 15 квітня у Львові відбулося засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка подав клопотання щодо проведення засідання у режимі відеозв'язку. Окрім того, через затримку з іншим засіданням було оголошено перерву.

На суді сам В'ячеслав Зінченко зачитав список із 26 пунктів, які, на його думку, мали б повністю спростувати аргументи прокурорів. Підозрюваний наполіг, що докази, які отримали з його телефону, не можуть вказувати на мотив.

Крім того, захист просив провести ще одну портретну експертизу підозрюваного. Також адвокат Зінченка наполягав на тому, аби переглянути відео із висловлюваннями загиблої. Суд відхилив клопотання.