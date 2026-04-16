Справа Фаріон: Зінченко назвав докази обвинувачення абсурдними

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові другий день поспіль триває судове протистояння у справі про вбивство Ірини Фаріон. Сьогодні, 16 квітня, підозрюваний В'ячеслав Зінченко перейшов до активного захисту, представивши суду перелік із 26 пунктів, якими він намагається розбити докази обвинувачення щодо своїх поглядів та назвавши "абсурдним" аналіз вмісту свого мобільного телефону.

Про це із зали суду повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові триває судове засідання по справі вбивства Ірини Фаріон

Сьогодні у залі львівського суду, куди прибули судді для продовження розгляду справи про вбивство професорки Ірини Фаріон, панувала напружена атмосфера.

У залі засідань знову зустрілися підозрюваний В'ячеслав Зінченко, якого прийшли підтримати мати та друзі, і донька загиблої Софія Особа зі своїми адвокатами. Це вже друге поспіль засідання цього тижня після вчорашніх слухань у середу, 15 квітня. Захисник Зінченка цього разу брав участь у процесі дистанційно, подавши клопотання про роботу в режимі відеозв'язку.

Донька Ірини Фаріон (зліва) з адвокатами. Фото: Новини.LIVE

Сам В'ячеслав Зінченко взяв активну участь у обговоренні, зачитавши власний список із 26 пунктів. Ці тези, на його переконання, мають повністю спростувати аргументи прокурорів щодо його світогляду.

Читайте також:

Зокрема, підсудний публічно обурився методами слідства, заявивши, що "це абсурдно робити характеристику на підставі того, що знайшли в нього в телефоні". Зінченко наполягає, що цифрові докази, зібрані з його гаджета, не можуть бути основою для висновків про його причетність до злочину чи мотиви.

Як писав раніше Новини.LIVE, паралельно з цим адвокат підозрюваного висунув низку вимог, які стосуються самої постаті загиблої. Захист наполягає на детальному перегляді відеозаписів із публічними виступами Ірини Фаріон, аби проаналізувати її риторику.

Більше того, сторона Зінченка офіційно закликала суд утриматися від використання визначення "громадська діячка" стосовно вбитої мовознавиці під час судового процесу. Суд продовжує вивчати надані клопотання та аргументи сторін у справі, яка перебуває під пильним наглядом громадськості.