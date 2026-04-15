Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові розпочалося судове засідання щодо вбивства Фаріон

У Львові розпочалося судове засідання щодо вбивства Фаріон

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 14:02
У Львові розпочалося судове засідання щодо вбивства Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

У середу, 15 квітня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко та донька вбитої Софія Особа вже прибули до зали суду. Адвокат Зінченка подав клопотання щодо проведення засідання у режимі відеозв’язку.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у середу, 15 квітня.

Суд у справі Фаріон
В'ячеслав Зінченко у суді 15 квітня 2026 року. Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Вбивство Фаріон: судове засідання 15 квітня

Сьогодні, 15 квітня, стартувало чергове судове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко вже прибув до суду, також приїхали його друзі. Зокрема, на місці й донька вбитої Ірини Фаріон — Софія Особа.

За інформацією журналістки Новини.LIVE, суддя оголосив перерву у зв’язку із затриманням колегії суддів на іншому засіданні.

Окрім того, адвокат Зінченка подав клопотання щодо проведення засідання у режимі відеозв’язку, однак у нього також виникли труднощі — інше судове засідання змістилося на 13:00, тож наразі невідомо, чи зможе він повернутися до львівського процесу. У засіданні оголошено перерву до 14:00.

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Врятувати її не вдалося — вона загинула.

Новини.LIVE інформували, що 9 квітня у Львові знову перенесли суд у справі вбивства Ірина Фаріон через неявку адвоката підозрюваного В’ячеслава Зінченка. На засіданні планували допитати обвинуваченого. Прокурор заявив, що у разі повторної відсутності захисника без поважних причин проситиме притягнути його до відповідальності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час судового засідання у справі вбивства Ірина Фаріон 19 березня донька загиблої Софія Особа заявила, що дані з телефону підозрюваного В’ячеслава Зінченка свідчать про його причетність до злочину. За її словами, записи в пристрої були російською мовою і вказують на його вину.

Зокрема, Новини.LIVE писали, що під час судового засідання 5 березня у справі В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірина Фаріон, розглянули питання запобіжного заходу. Суд ухвалив продовжити йому тримання під вартою. Підозрюваний перебуватиме до 4 травня без права на заставу.

вбивство Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації