У Львові розпочалося судове засідання щодо вбивства Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко.

У середу, 15 квітня, у Львові розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко та донька вбитої Софія Особа вже прибули до зали суду. Адвокат Зінченка подав клопотання щодо проведення засідання у режимі відеозв’язку.

Про це інформує журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду у середу, 15 квітня.

В'ячеслав Зінченко у суді 15 квітня 2026 року.

Вбивство Фаріон: судове засідання 15 квітня

За інформацією журналістки Новини.LIVE, суддя оголосив перерву у зв’язку із затриманням колегії суддів на іншому засіданні.

Окрім того, адвокат Зінченка подав клопотання щодо проведення засідання у режимі відеозв’язку, однак у нього також виникли труднощі — інше судове засідання змістилося на 13:00, тож наразі невідомо, чи зможе він повернутися до львівського процесу. У засіданні оголошено перерву до 14:00.

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року у Львові стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Врятувати її не вдалося — вона загинула.

Новини.LIVE інформували, що 9 квітня у Львові знову перенесли суд у справі вбивства Ірина Фаріон через неявку адвоката підозрюваного В’ячеслава Зінченка. На засіданні планували допитати обвинуваченого. Прокурор заявив, що у разі повторної відсутності захисника без поважних причин проситиме притягнути його до відповідальності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час судового засідання у справі вбивства Ірина Фаріон 19 березня донька загиблої Софія Особа заявила, що дані з телефону підозрюваного В’ячеслава Зінченка свідчать про його причетність до злочину. За її словами, записи в пристрої були російською мовою і вказують на його вину.

Зокрема, Новини.LIVE писали, що під час судового засідання 5 березня у справі В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірина Фаріон, розглянули питання запобіжного заходу. Суд ухвалив продовжити йому тримання під вартою. Підозрюваний перебуватиме до 4 травня без права на заставу.