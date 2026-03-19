Донька Фаріон: Телефон Зінченка свідчить про вину у вбивстві

Донька Фаріон: Телефон Зінченка свідчить про вину у вбивстві

Дата публікації: 19 березня 2026 17:41
Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

У Львові 19 березня відбулося чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Донька загиблої Софія Особа наголосила, що дані у телефоні підозрюваного В'ячеслава Зінченка свідчать про його вину. За її словами, усі нотатки там були російською мовою.

Про це Софія Особа сказала у коментарі журналістам після судового засідання, передає кореспондент Новини.LIVE

Заява Софії Особи

Донька Ірини Фаріон відзначила, що нарешті сьогодні відбулося судове засідання, яке переносили кілька разів. За її словами, під час слухання дивилися телефон підозрюваного у вбивстві. Софія Особа наголосила, що "Зінченко сам себе топить" і показує, що він вбивця. 

"Можна зауважити, що всі нотатки в його телефоні російською мовою і ненависть до всього українського теж там є... Я не можу все запам'ятати, але група, яку він слухав "Вечное возвращение", це напевне перебір всього. Щоби він не говорив, що в цій справі щось не так, що даремно його звинувачують, я думаю, він міг би давно пройти детектор брехні і довести свою невинність", — сказала Софія. 

Вона додала, що В'ячеслав Зінченко буде довічно сидіти за вбивство Ірини Фаріон. Також донька загиблої нагадала, що сьогодні, 19 березня, рівно один рік та вісім місяців з дня загибелі мовознавиці. Жінка вимагає, аби "зло було покаране" і вважає, що 15 років ув'язнення для підозрюваного мало. 

"Хочу нагадати, що сьогодні 19 березня, а це один рік і вісім місяців як він вбив мою маму, тому зло має бути покаране. Насправді він є холоднокровним вбивцею і 15 років ув'язнення йому буде замало, тому ми вимагаємо довічне позбавлення волі", — підсумувала Софія Особа. 

Зазначимо, сьогодні вперше за довгий час відбулося судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Судді допитували свідка, яка стверджує, що бачила підозрюваного на місці злочину. 

Попереднє засідання відбулося 5 березня. Тоді В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою ще до 4 травня. 

Раніше судові слухання переносили кілька разів через відсутність одного з адвокатів підозрюваного — Володимира Вороняка.  

суд вбивство Ірина Фаріон
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
