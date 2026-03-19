Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дочь Фарион: Телефон Зинченко свидетельствует о вине в убийстве

Дочь Фарион: Телефон Зинченко свидетельствует о вине в убийстве

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 17:41
Дочь Фарион: Телефон Зинченко свидетельствует о вине в убийстве
София Особа. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 19 марта состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Дочь погибшей София Особа отметила, что данные в телефоне подозреваемого Вячеслава Зинченко свидетельствуют о его вине. По ее словам, все заметки там были на русском языке.

Об этом София Особа сказала в комментарии журналистам после судебного заседания, передает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление Софии Особы

Дочь Ирины Фарион отметила, что наконец-то сегодня состоялось судебное заседание, которое переносили несколько раз. По ее словам, во время слушания смотрели телефон подозреваемого в убийстве. София Особа подчеркнула, что "Зинченко сам себя топит" и показывает, что он убийца.

"Можно заметить, что все заметки в его телефоне на русском языке и ненависть ко всему украинскому тоже там есть... Я не могу все запомнить, но группа, которую он слушал "Вечное возвращение", это наверное перебор всего. Чтобы он не говорил, что в этом деле что-то не так, что зря его обвиняют, я думаю, он мог бы давно пройти детектор лжи и доказать свою невиновность", — сказала София.

Она добавила, что Вячеслав Зинченко будет пожизненно сидеть за убийство Ирины Фарион. Также дочь погибшей напомнила, что сегодня, 19 марта, ровно один год и восемь месяцев со дня гибели языковеда. Женщина требует, чтобы "зло было наказано" и считает, что 15 лет заключения для подозреваемого мало.

"Хочу напомнить, что сегодня 19 марта, а это один год и восемь месяцев как он убил мою маму, поэтому зло должно быть наказано. На самом деле он является хладнокровным убийцей и 15 лет заключения ему будет мало, поэтому мы требуем пожизненное лишение свободы", — подытожила София Особа.

Отметим, сегодня впервые за долгое время состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Судьи допрашивали свидетеля, которая утверждает, что видела подозреваемого на месте преступления.

Предыдущее заседание состоялось 5 марта. Тогда Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения. Он будет находиться под стражей еще до 4 мая.

Ранее судебные слушания переносили несколько раз из-за отсутствия одного из адвокатов подозреваемого — Владимира Вороняка.

суд убийство Ирина Фарион
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации