Суд над Зинченко — меру пресечения продлили

Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в четверг, 5 марта, началось судебное слушание по делу Вячеслава Зинченко. Его подозревают в убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Мера пресечения Зинченко

Суд решил продлить подозреваемому Вячеславу Зинченко меру пресечения на 60 дней без определения залога. Он будет находиться под стражей с 6 марта по 4 мая.

Суд над Зинченко

Суд над Вячеславом Зинченко начался во Львове. По делу допросили ряд свидетелей и исследовали доказательства. Дочь погибшей Ирины Фарион София Особа неоднократно заявляла, что адвокаты подозреваемого пытаются затянуть судебный процесс.

Во время одного из заседаний мать Зинченко заявила, что ее сын не может быть причастен к преступлению. Она объяснила это тем, что в день покушения на Фарион он не мог "даже плохо думать".

Адвокаты Зинченко просили изменить меру пресечения, однако Львовский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство. Зинченко не разрешили быть под круглосуточным домашним арестом.

В феврале 2026 года суд определил, что подозреваемый будет находиться под стражей до 9 марта. В то же время судебное слушание, которое должно было состояться 16 февраля, перенесли из-за отсутствия одного из защитников Зинченко — Владимира Вороняка.

Что известно об убийстве Фарион

Во Львове произошла стрельба 19 июля 2024 года. В полиции подтвердили, что произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы, ее доставили в медучреждение в тяжелом состоянии.

20 июля Ирина Фарион умерла в больнице. Через два дня Львов попрощался с известным языковедом.

Подозреваемого в убийстве задержали в Днепре 25 июля 2024 года. В операции участвовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб.