Зинченко оставят под стражей по делу об убийстве Ирины Фарион

Дочь убитой языковеда Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Львовский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, об изменении меры пресечения. Защита просила перевести Зинченко из СИЗО под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, однако судьи оставили в силе решение первой инстанции.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Зинченко останется под стражей и в дальнейшем

Во время заседания защита настаивала, что содержание под стражей является необоснованным. Адвокат Зинченко заявил, что его подзащитный не имеет доступа к материалам уголовного производства, потому что их хранят в Шевченковском райсуде Львова. Защитник добавил, что, по его мнению, Вячеслав Зинченко на время домашнего ареста не смог бы влиять на свидетелей или экспертов.

Впрочем, другая сторона процесса предоставила противоположные аргументы. Адвокат дочери Ирины Фарион, София Особа, сообщила, что результаты анализа электронных устройств обвиняемого содержат данные, указывающие на его потенциальную способность повторно совершить преступление. По ее мнению, это является веским основанием для продолжения содержания под стражей.

София Особа добавила, что из открытых источников она выяснила, что адвокат Зинченко когда-то якобы работал над делами российских депутатов.

"Поэтому от таких адвокатов и от такого подозреваемого в убийстве Ирины Фарион не надо ничего ожидать. Они будут все делать, чтобы затягивать судебный процесс. Но, как видите, суд не удовлетворил их ходатайства", — заявила София Особа.

Прокурор тоже не поддержал предложение о смягчении меры пресечения. Он аргументировал, что Зинченко может оказать давление на свидетелей и экспертов, и заставит их изменить показания.

Напомним, в ноябре во время судебного заседания мать подозреваемого Вячеслава Зинченко объяснила, почему не считает своего сына виновным.

В то же время София Особа назвала причину, по которой, по ее мнению, и убили ее мать Ирину Фарион.