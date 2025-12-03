Зінченка залишать під вартою у справі про вбивство Ірини Фаріон

Донька убитої мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Львівський апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, щодо зміни запобіжного заходу. Захист просив перевести Зінченка з СІЗО під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, однак судді залишили чинним рішення першої інстанції.

Про це повідомила Новини.LIVE

Зінченко залишиться під вартою й надалі

Під час засідання захист наполягав, що утримання під вартою є необґрунтованим. Адвокат Зінченка заявив, що його підзахисний не має доступу до матеріалів кримінального провадження, бо їх зберігають у Шевченківському райсуді Львова. Захисник додав, що, на його думку, В'ячеслав Зінченко на час домашнього арешту не зміг би впливати на свідків чи експертів.

Втім, інша сторона процесу надала протилежні аргументи. Адвокатка доньки Ірини Фаріон, Софії Особи, повідомила, що результати аналізу електронних пристроїв обвинуваченого містять дані, які вказують на його потенційну здатність повторно вчинити злочин. На її думку, це є вагомою підставою для продовження тримання під вартою.

Софія Особа додала, що з відкритих джерел вона з'ясувала, що адвокат Зінченка колись нібито працював над справами російських депутатів.

"Тому від таких адвокатів і від такого підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не треба нічого очікувати. Вони будуть все робити, щоб затягувати судовий процес. Але, як бачите, суд не задовольнив їхні клопотання", — заявила Софія Особа.

Прокурор теж не підтримав пропозицію про пом’якшення запобіжного заходу. Він аргументував, що Зінченко може чинити тиск на свідків та експертів, і примусить їх змінити показання.

Нагадаємо, у листопаді під час судового засідання мати підозрюваного В'ячеслава Зінченка пояснила, чому не вважає свого сина винним.

Водночас Софія Особа назвала причину, за якою, на її думку, й вбили її матір Ірину Фаріон.