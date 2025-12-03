Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Суд відмовив у переведенні Зінченка під домашній арешт

Суд відмовив у переведенні Зінченка під домашній арешт

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:51
Зінченка залишать під вартою у справі про вбивство Ірини Фаріон
Донька убитої мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Львівський апеляційний суд не задовольнив клопотання адвокатів В’ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, щодо зміни запобіжного заходу. Захист просив перевести Зінченка з СІЗО під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета, однак судді залишили чинним рішення першої інстанції.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте також:

Зінченко залишиться під вартою й надалі

Під час засідання захист наполягав, що утримання під вартою є необґрунтованим. Адвокат Зінченка заявив, що його підзахисний не має доступу до матеріалів кримінального провадження, бо їх зберігають у Шевченківському райсуді Львова. Захисник додав, що, на його думку, В'ячеслав Зінченко на час домашнього арешту не зміг би впливати на свідків чи експертів.

Втім, інша сторона процесу надала протилежні аргументи. Адвокатка доньки Ірини Фаріон, Софії Особи, повідомила, що результати аналізу електронних пристроїв обвинуваченого містять дані, які вказують на його потенційну здатність повторно вчинити злочин. На її думку, це є вагомою підставою для продовження тримання під вартою.

Софія Особа додала, що з відкритих джерел вона з'ясувала, що адвокат Зінченка колись нібито працював над справами російських депутатів. 

"Тому від таких адвокатів і від такого підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон не треба нічого очікувати. Вони будуть все робити, щоб затягувати судовий процес. Але, як бачите, суд не задовольнив їхні клопотання", — заявила Софія Особа. 

Прокурор теж не підтримав пропозицію про пом’якшення запобіжного заходу. Він аргументував, що Зінченко може чинити тиск на свідків та експертів, і примусить їх змінити показання.

Нагадаємо, у листопаді під час судового засідання мати підозрюваного В'ячеслава Зінченка пояснила, чому не вважає свого сина винним

Водночас Софія Особа назвала причину, за якою, на її думку, й вбили її матір Ірину Фаріон.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації