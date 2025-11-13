Відео
Мати Зінченка пояснила, чому він не міг скоїти вбивство Фаріон

Дата публікації: 13 листопада 2025 23:20
Оновлено: 23:34
Вбивство Ірини Фаріон — мати Зінченка пояснила , чому він не може бути винен
В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка заявила, що її син непричетний до злочину. За словами жінки, у цей день він не міг "навіть погано думати".

Про це мати обвинуваченого заявила під час засідання суду 13 листопада, повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Мати Зінченка назвала аргументи щодо його невинуватості у злочині

Мати обвинуваченого сказала про те, що у день вбивства Ірини Фаріон 19 липня у бабусі В'ячеслава був день народження. За словами жінки, це є вагомим аргументом, адже в такий день її син точно не міг піти на злочин.

"У моєї мами день народження у цей день. Він передавав вітання бабусі, і це ще одна підстава, що він не міг у цей день поганого навіть подумати, не те що зробити", — сказала вона.

Зазначимо, що 11 листопада суд розглянув нові докази у справі про вбивство Фаріон.

А під час судового засідання 13 листопада суд заслухав ще декількох свідків та продовжив арешт В'ячеславу Зінченку.

суд вбивство Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
