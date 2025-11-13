Вбивство Ірини Фаріон — мати Зінченка пояснила , чому він не може бути винен

Мати Зінченка пояснила, чому він не міг скоїти вбивство Фаріон
Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка заявила, що її син непричетний до злочину. За словами жінки, у цей день він не міг "навіть погано думати".
Про це мати обвинуваченого заявила під час засідання суду 13 листопада, повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.
Мати Зінченка назвала аргументи щодо його невинуватості у злочині
Мати обвинуваченого сказала про те, що у день вбивства Ірини Фаріон 19 липня у бабусі В'ячеслава був день народження. За словами жінки, це є вагомим аргументом, адже в такий день її син точно не міг піти на злочин.
"У моєї мами день народження у цей день. Він передавав вітання бабусі, і це ще одна підстава, що він не міг у цей день поганого навіть подумати, не те що зробити", — сказала вона.
Зазначимо, що 11 листопада суд розглянув нові докази у справі про вбивство Фаріон.
А під час судового засідання 13 листопада суд заслухав ще декількох свідків та продовжив арешт В'ячеславу Зінченку.
Читайте Новини.LIVE!