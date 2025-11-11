Вбивство Ірини Фаріон — суд розглянув нові докази у справі В'ячеслава Зінченка

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Шевченківському районному суді Львова 11 листопада відбулося чергове засідання у справі В'ячеслава Зінченка, якого обвинувачують у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон. Під час засідання суд почав дослідження речових доказів, зокрема гільзи, знайденої на місці злочину, а також змивів і запахових слідів.

Про це із зали суду повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У справі Зінченка розглянули нові докази

Обвинуваченого доставили до зали суду під охороною Нацгвардії. У засіданні взяли участь його адвокати, прокурор і донька загиблої Софія Особа.

Під час розгляду сторона захисту ініціювала дослідження низки речових доказів, серед яких змиви з рук обвинуваченого, поверхонь меблів і мобільний телефон, вилучений під час обшуку.

Судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Було оглянуто гільзу з маркуванням "9х18 Макаров", знайдену біля місця події на вулиці Масарика у Львові. Зброю, з якої було здійснено постріл, досі не виявлено. Окрім того, суд перевірив пакування та маркування всіх доказів, щоб переконатися в їхній цілісності та відповідності процесуальним вимогам.

Розгляд доказів у справі Зінченка. Фото: Новини.LIVE

Після цього захисники подали клопотання про допит власниць квартир, де Зінченко орендував житло під час перебування у Львові, а також його батьків. Суд частково задовольнив це клопотання.

У другій частині засідання відбувся допит власниці квартири на вулиці Костюшка, де проживав обвинувачений. Вона підтвердила факт оренди житла Зінченком і зазначила, що під час його перебування в квартирі жодних підозрілих дій не спостерігала.

Допит свідка у справі про вбивство Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Також сторона захисту клопотала про виклик додаткових свідків і заявила про можливий тиск на них із боку зацікавлених осіб. Суд пообіцяв розглянути ці обставини окремо.

Донька Ірини Фаріон, Софія Особа відреагувала на клопотання з боку адвокатів Зінченка. Вона заявила, що таким чином сторона обвинуваченого затягує судовий процес.

"Вони можуть хоч 100 клопотань подавати, але все одно Зінченко вбив Ірину Фаріон. Доводити це вже не потрібно. Те, що вони зараз затягують процес і перевіряють кожен пакетик, я вважаю, це повний цирк. Стосовно їхніх клопотань і погроз, які він пише російською мовою, я хочу нагадати, що прихильникам Ірини Фаріон секта Зінченка погрожує завжди. Вони є уособленням "руського міра" і я прошу СБУ і поліцію відреагувати на це", — сказала Особа.

Наступне засідання у справі призначено на 13 листопада о 10:30.

Нагадаємо, що під час жовтневого засідання суду таємний свідок розповів нові подробиці у справі про вбивство мовознавиці та народної депутатки Ірини Фаріон.

Також Верховна Рада України відхилила пропозицію щодо присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України, на що вже відреагувала її донька.