Софія Особа пояснила, чому Ірині Фаріон не дали звання Героя України

У Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. На ньому донька загиблої, Софія Особа, назвала причини, чому її матері не надали звання Героя України.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака у вівторок, 21 жовтня.

Софія Особа пояснила, чому Ірині Фаріон не надали звання Героя України

Верховна Рада України не змогла ухвалити рішення про надання Ірині Фаріон звання Героя України — для цього не вистачило голосів народних депутатів. Під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня, ініціативу підтримали лише 199 парламентарів.

Після засідання у Львові у вівторок, 21 жовтня, де суд допитав таємного свідка, який, за словами Софії Особи, підтвердив особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, донька вбитої мовознавиці пояснила, чому її матері не дали звання Героя України.

"Я скажу сьогодні цитатою своєї мами: "Малі ніколи не осягнуть великих". Бандері теж не дали звання Героя України, як ми всі знаємо. Ми будемо боротися, і багато хто з українців вважає Ірину Фаріон героєм", — наголосила Софія Особа у відповідь на запитання Марти Байдак.

Особа зазначила, що захист В’ячеслава Зінченка намагається затягнути судовий процес. Вона подякувала свідкові за чесність і рішучість під час давання показів. Наступне судове засідання у справі заплановане на 11 листопада, де планують заслухати нових свідків і розглянути додаткові матеріали.

