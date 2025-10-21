Відео
Головна Львів Фаріон не дали звання Героя України — з'явилася реакція доньки

Фаріон не дали звання Героя України — з'явилася реакція доньки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:05
Оновлено: 18:23
Софія Особа пояснила, чому Ірині Фаріон не дали звання Героя України
Софія Особа. Фото: кадр із відео

У Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. На ньому донька загиблої, Софія Особа, назвала причини, чому її матері не надали звання Героя України.

Про це повідомила кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака у вівторок, 21 жовтня.

Верховна Рада України не змогла ухвалити рішення про надання Ірині Фаріон звання Героя України — для цього не вистачило голосів народних депутатів. Під час пленарного засідання у вівторок, 21 жовтня, ініціативу підтримали лише 199 парламентарів. 

Після засідання у Львові у вівторок, 21 жовтня, де суд допитав таємного свідка, який, за словами Софії Особи, підтвердив особу підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, донька вбитої мовознавиці пояснила, чому її матері не дали звання Героя України.

"Я скажу сьогодні цитатою своєї мами: "Малі ніколи не осягнуть великих". Бандері теж не дали звання Героя України, як ми всі знаємо. Ми будемо боротися, і багато хто з українців вважає Ірину Фаріон героєм", — наголосила Софія Особа у відповідь на запитання Марти Байдак.

Особа зазначила, що захист В’ячеслава Зінченка намагається затягнути судовий процес. Вона подякувала свідкові за чесність і рішучість під час давання показів. Наступне судове засідання у справі заплановане на 11 листопада, де планують заслухати нових свідків і розглянути додаткові матеріали.

Нагадаємо, що Верховна Рада не змогла ухвалити рішення про присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон — ініціативу підтримали лише 199 народних депутатів.

Раніше ми також інформували, що у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон, під час якого допитали таємного свідка.

Львів Герой України Ірина Фаріон Софія Особа В'ячеслав Зінченко
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
