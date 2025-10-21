София Особа. Фото: кадр из видео

Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. На нем дочь погибшей, София Особа, назвала причины, почему ее матери не присвоили звание Героя Украины.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака во вторник, 21 октября.

София Особа объяснила, почему Ирине Фарион не дали звание Героя Украины

Верховная Рада Украины не смогла принять решение о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины — для этого не хватило голосов народных депутатов. Во время пленарного заседания во вторник, 21 октября, инициативу поддержали лишь 199 парламентариев.

После заседания во Львове во вторник, 21 октября, где суд допросил тайного свидетеля, который, по словам Софии Особы, подтвердил личность подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, дочь убитой языковеда объяснила, почему ее матери не дали звание Героя Украины.

"Я скажу сегодня цитатой своей мамы: "Малые никогда не постигнут великих". Бандере тоже не дали звание Героя Украины, как мы все знаем. Мы будем бороться, и многие из украинцев считают Ирину Фарион героем", — отметила София Особа в ответ на вопрос Марты Байдак.

Особа отметила, что защита Вячеслава Зинченко пытается затянуть судебный процесс. Она поблагодарила свидетеля за честность и решительность во время дачи показаний. Следующее судебное заседание по делу запланировано на 11 ноября, где планируют заслушать новых свидетелей и рассмотреть дополнительные материалы.

