Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Суд по делу Ирины Фарион — что рассказал тайный свидетель

Суд по делу Ирины Фарион — что рассказал тайный свидетель

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 17:25
обновлено: 17:26
Во Львове допросили тайного свидетеля по делу Фарион
София Особа. Фото: кадр из видео

Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, во время которого допросили тайного свидетеля. Дочь погибшей София Особа заявила, что адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко пытаются затянуть судебный процесс.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака во вторник, 21 октября.

Реклама
Читайте также:

Суд заслушал показания по делу об убийстве Ирины Фарион

Во время заседания во Львове суд допросил тайного свидетеля, который, по словам дочери погибшей, подтвердил личность подозреваемого по делу. София Особа отметила, что наблюдала за реакцией Вячеслава Зинченко во время заседания и считает, что его сторона пытается затянуть процесс. Она поблагодарила свидетеля за отвагу и четкость показаний.

"Эмоционально я только заметила, что Зинченко немножко волновался в своей камере... Еще раз спасибо тайному свидетелю, что откликнулся, что сказал четко, что он видел убийцу Ирины Фарион. Это подтвердил и прокурор, что это был тот же человек, который сидит за решеткой, и тот же человек, которого показывали, когда задержали", — отметила Особа.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 11 ноября. В нем планируют заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть новые материалы дела.

Напомним, что Верховная Рада не смогла принять решение о присвоении звания Героя Украины Ирине Фарион — соответствующую инициативу поддержали лишь 199 народных депутатов.

Ранее мы также информировали, что 18 сентября во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, во время которого подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде ареста.

Львов Герой Украины Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации