Во Львове допросили тайного свидетеля по делу Фарион

София Особа. Фото: кадр из видео

Во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, во время которого допросили тайного свидетеля. Дочь погибшей София Особа заявила, что адвокаты подозреваемого Вячеслава Зинченко пытаются затянуть судебный процесс.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака во вторник, 21 октября.

Во время заседания во Львове суд допросил тайного свидетеля, который, по словам дочери погибшей, подтвердил личность подозреваемого по делу. София Особа отметила, что наблюдала за реакцией Вячеслава Зинченко во время заседания и считает, что его сторона пытается затянуть процесс. Она поблагодарила свидетеля за отвагу и четкость показаний.

"Эмоционально я только заметила, что Зинченко немножко волновался в своей камере... Еще раз спасибо тайному свидетелю, что откликнулся, что сказал четко, что он видел убийцу Ирины Фарион. Это подтвердил и прокурор, что это был тот же человек, который сидит за решеткой, и тот же человек, которого показывали, когда задержали", — отметила Особа.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 11 ноября. В нем планируют заслушать дополнительных свидетелей и рассмотреть новые материалы дела.

Напомним, что Верховная Рада не смогла принять решение о присвоении звания Героя Украины Ирине Фарион — соответствующую инициативу поддержали лишь 199 народных депутатов.

Ранее мы также информировали, что 18 сентября во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион, во время которого подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде ареста.