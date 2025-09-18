Судебное заседание по делу Ирины Фарион 18 сентября - что известно

Подозреваемому в убийстве Фарион продлили арест — на какой срок
В четверг, 18 сентября, во Львове состоялось заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили арест.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.
Судебное заседание по делу Ирины Фарион
Судьи решили продлили меру пресечения Зинченко в виде содержания под стражей до 21 ноября 2025 года.
На заседании присутствовали две подруги Вячеслава Зинченко. Кроме того, в суд пришла дочь погибшей Ирины Фарион София Особа.
Напомним, что 3 сентября на заседание прибыл отец подсудимого Вячеслава Зинченко. Он является военным.
Отметим, что во время одного из недавних судебных заседаний София Особа заявила, что подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко, а тот взамен пожаловался на давление в свою сторону.
