У Львові підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив про тиск

У Львові у пʼятницю, 22 серпня, відбулося судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко не визнав скоєного та заявив про тиск.

Що заявив Зінченко

"Я не визнав скоєного. Я казав те, що від мене хотіли, щоб від мене відчепилися, бо на мене чинили тиск. Щоб не виглядало так, що я просто говорю пусті слова. Коли я ознайомлюся з матеріалами справи, коли будемо це досліджувати у суді, ви це побачите", — прокоментував Зінченко прослухані в суді аудіоматеріали.

Крім того, підозрюваний з усмішкою прослухав запис розмови в камері.

Нагадаємо, Зінченко просив, щоб судове засідання було закритим, оскільки прослуховуватимуть дзвінки його батьків.

Підозрюваний зауважив, що має особисту неприязнь до Ірини Фаріон. Ці дані стали частиною доказової бази у справі.

Згодом стало відомо, що суд оголосив перерву. Наступне засідання відбудеться 2 вересня.