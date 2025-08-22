Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Вбивство Фаріон — Зінченко не визнав вини та заявив про тиск

Вбивство Фаріон — Зінченко не визнав вини та заявив про тиск

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 12:58
У Львові підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив про тиск
Судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львові у пʼятницю, 22 серпня, відбулося судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний Вʼячеслав Зінченко не визнав скоєного та заявив про тиск.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що заявив Зінченко

"Я не визнав скоєного. Я казав те, що від мене хотіли, щоб від мене відчепилися, бо на мене чинили тиск. Щоб не виглядало так, що я просто говорю пусті слова. Коли я ознайомлюся з матеріалами справи, коли будемо це досліджувати у суді, ви це побачите", — прокоментував Зінченко прослухані в суді аудіоматеріали.

Крім того, підозрюваний з усмішкою прослухав запис розмови в камері.

Нагадаємо, Зінченко просив, щоб судове засідання було закритим, оскільки прослуховуватимуть дзвінки його батьків.

Підозрюваний зауважив, що має особисту неприязнь до Ірини Фаріон. Ці дані стали частиною доказової бази у справі.

Згодом стало відомо, що суд оголосив перерву. Наступне засідання відбудеться 2 вересня.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації