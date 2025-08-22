Вбивство Ірини Фаріон — суд оголосив перерву у засіданні 22 серпня

Адвокати В'ячеслава Зінченка у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 22 серпня відбулося засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Суд оголосив перерву і наступне засідання відбудеться 2 вересня.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

Судове засідання у справі Ірини Фаріон

У суді у справі про вбивство Ірини Фаріон оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 2 вересня о 10:30.

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко заявив, що не визнав скоєного і сказав все, що від нього хотіли, аби на нього не чинили тиск.

Так після завершення засідання прокоментував прослухані в суді аудіоматеріали В'ячеслав Зінченко.

Нагадаємо, сьогодні під час судового засідання зачитали прослушку Зінченко із СІЗО. Прокурор наголосив, що ці свідчення мають важливе значення для справи, тоді як сам обвинувачений намагався їх спростувати.

Останнє засідання у цій справі відбулося 21 липня. Тоді суд ухвалив рішення продовжити термін тримання під вартою обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.