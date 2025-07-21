Вбивство Ірини Фаріон — суд залишив В'ячеслава Зінченка під вартою

Вбивство Ірини Фаріон

У Львові, 21 липня, пройшло судове засідання у справі про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Суддя виніс рішення щодо подовження терміну утримання під вартою обвинуваченого В'ячеслава Зінченка.

Про це з місця подій передає кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

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Наступне судове засідання заплановане на 22 серпня.

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