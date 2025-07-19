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Львів вшановує пам'ять Фаріон — фоторепортаж з місця вбивства

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Дата публікації: 19 липня 2025 20:17
Вшанування пам'яті Фаріон у Львові 19 липня — фоторепортаж Новини.LIVE
Львів'яни вшановують пам'ять мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни зібралися навколо пам'ятної дошки Ірині Фаріон, щоб вшанувати її пам'ять та віддати шану. Саме рік тому — 19 липня 2024 року — на цьому місці смертельно поранили мовознавицю.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака долучилася до події та поділилася ексклюзивними кадрами.

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Річниця вбивства Ірини Фаріон

Безліч львів'ян зібралися біля під'їзду будинку, де жила мовознавиця. Люди підносять квіти та запалюють лампадки.

Вбивство Ірини Фаріон
Квіти та фото біля пам'ятної дошки Ірині Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Чому вбили Ірину Фаріон
Дочка Ірини Фаріон Софія Особа з дітьми. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Хто така Ірина Фаріон
Львів'яни вшановують пам'ять Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, сьогодні, 19 липня, на цьому місці запланована панахида за Іриною Фаріон, а також відбудеться презентація проєкту скверу її пам'яті.

Де вбили Ірину Фаріон
Львів'яни біля пам'ятної дошки Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Хто вбив Ірину Фаріон
Люди співають гімн на вшануванні пам'яті Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, що громадський простір присвячений мовознавиці з'явиться на вулиці Масарика. Донька Ірини Фаріон — Софія Особа наголосила, що це місце буде символічним продовженням справи її матері.

Також у червні відбулося чергове засідання суду у справі Ірини Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці. Крім того, у телефоні хлопця знайшли провокативні зображення, зокрема, спаплюжені фото Фаріон.

вбивство Львів Ірина Фаріон пам'ять фоторепортаж
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
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