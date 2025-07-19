Вшанування пам'яті Фаріон у Львові 19 липня — фоторепортаж Новини.LIVE

Львів вшановує пам'ять Фаріон — фоторепортаж з місця вбивства
Львів'яни зібралися навколо пам'ятної дошки Ірині Фаріон, щоб вшанувати її пам'ять та віддати шану. Саме рік тому — 19 липня 2024 року — на цьому місці смертельно поранили мовознавицю.
Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака долучилася до події та поділилася ексклюзивними кадрами.
Річниця вбивства Ірини Фаріон
Безліч львів'ян зібралися біля під'їзду будинку, де жила мовознавиця. Люди підносять квіти та запалюють лампадки.
Крім того, сьогодні, 19 липня, на цьому місці запланована панахида за Іриною Фаріон, а також відбудеться презентація проєкту скверу її пам'яті.
Нагадаємо, що громадський простір присвячений мовознавиці з'явиться на вулиці Масарика. Донька Ірини Фаріон — Софія Особа наголосила, що це місце буде символічним продовженням справи її матері.
Також у червні відбулося чергове засідання суду у справі Ірини Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці. Крім того, у телефоні хлопця знайшли провокативні зображення, зокрема, спаплюжені фото Фаріон.
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