Вшанування пам'яті Фаріон у Львові 19 липня — фоторепортаж Новини.LIVE

Львів'яни вшановують пам'ять мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни зібралися навколо пам'ятної дошки Ірині Фаріон, щоб вшанувати її пам'ять та віддати шану. Саме рік тому — 19 липня 2024 року — на цьому місці смертельно поранили мовознавицю.

Журналістка Новини.LIVE Марта Байдака долучилася до події та поділилася ексклюзивними кадрами.

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Безліч львів'ян зібралися біля під'їзду будинку, де жила мовознавиця. Люди підносять квіти та запалюють лампадки.

Квіти та фото біля пам'ятної дошки Ірині Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Дочка Ірини Фаріон Софія Особа з дітьми. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львів'яни вшановують пам'ять Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, сьогодні, 19 липня, на цьому місці запланована панахида за Іриною Фаріон, а також відбудеться презентація проєкту скверу її пам'яті.

Львів'яни біля пам'ятної дошки Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Люди співають гімн на вшануванні пам'яті Фаріон. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, що громадський простір присвячений мовознавиці з'явиться на вулиці Масарика. Донька Ірини Фаріон — Софія Особа наголосила, що це місце буде символічним продовженням справи її матері.

Також у червні відбулося чергове засідання суду у справі Ірини Фаріон. Камери спостереження зафіксували підозрюваного В'ячеслава Зінченка у день вбивства мовознавиці. Крім того, у телефоні хлопця знайшли провокативні зображення, зокрема, спаплюжені фото Фаріон.