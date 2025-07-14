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Головна Львів У Львові увіковічать пам’ять Ірини Фаріон — що з'явиться

У Львові увіковічать пам’ять Ірини Фаріон — що з'явиться

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 19:14
У Львові з’явиться громадський простір пам’яти Ірини Фаріон
Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: Facebook Ірини Фаріон

У Львові на вулиці Масарика з’явиться громадський простір, присвячений пам’яті Ірини Фаріон — мовознавиці, професорки, політичної діячки та знаної борчині за українську мову й ідентичність. Саме на цьому місці обірвалося її життя.

Про це повідомила її донька Софія Особа у Facebook.

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Пост Софії Особи. Фото: скриншот

У Львові з’явиться громадський простір пам’яти Ірини Фаріон

"Місце, де обірвалося життя МАМИ, стане простором сили й пошани", — написала жінка.

Тепер тут планують облаштувати простір, де кожен охочий зможе вшанувати її пам’ять, згадати її внесок у боротьбу за українське слово, а також почерпнути силу для власної боротьби.

За словами Софії, це буде не просто благоустрій території, а символічне продовження справи її матері. Простір стане місцем вдячності, пам’яті та духовної сили.

"Це — не просто благоустрій. Це — наша вдячність. Це — продовження її дороги", — додала Софія Особа.

Крім того, вона показала фото Ірини Фаріон із дітьми.

У Львові увіковічать пам’ять Ірини Фаріон — що з'явиться - фото 2
Ірина Фаріон із дітьми. Фото: Sofiya Semchyshyn

Нагадаємо, що у четвер, 26 червня, у Львові пройшло судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Під час розслідування у мобільному телефоні головного підозрюваного, В’ячеслава Зінченка, слідчі виявили низку зображень, які можуть носити провокаційний або компрометуючий характер.

Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці камери відеоспостереження кілька разів зафіксували Зінченка на вулиці Масарика.

Львів пам'ятник Ірина Фаріон пам'ять Софія Особа
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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