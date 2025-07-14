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Во Львове увековечат память Ирины Фарион — что появится

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 19:14
Во Львове появится общественное пространство памяти Ирины Фарион
Языковед Ирина Фарион. Фото: Facebook Ирины Фарион

Во Львове на улице Масарика появится общественное пространство, посвященное памяти Ирины Фарион — языковеда, профессора, политического деятеля и известного борца за украинский язык и идентичность. Именно на этом месте оборвалась ее жизнь.

Об этом сообщила ее дочь София Особа в Facebook.

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Пост Софии Особы. Фото: скриншот

Во Львове появится общественное пространство памяти Ирины Фарион

"Место, где оборвалась жизнь МАМЫ, станет пространством силы и уважения", — написала женщина.

Теперь здесь планируют обустроить пространство, где каждый желающий сможет почтить ее память, вспомнить ее вклад в борьбу за украинское слово, а также почерпнуть силу для собственной борьбы.

По словам Софии, это будет не просто благоустройство территории, а символическое продолжение дела ее матери. Пространство станет местом благодарности, памяти и духовной силы.

"Это — не просто благоустройство. Это — наша благодарность. Это — продолжение ее дороги", — добавила София Особа.

Кроме того, она показала фото Ирины Фарион с детьми.

Во Львове увековечат память Ирины Фарион — что появится - фото 2
Ирина Фарион с детьми. Фото: Sofiya Semchyshyn

Напомним, что в четверг, 26 июня, во Львове прошло судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. В ходе расследования в мобильном телефоне главного подозреваемого, Вячеслава Зинченко, следователи обнаружили ряд изображений, которые могут носить провокационный или компрометирующий характер.

Стало известно, что в день убийства языковеда камеры видеонаблюдения несколько раз зафиксировали Зинченко на улице Масарика.

Львов памятник Ирина Фарион память София Особа
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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