Справа Фаріон — деталі про день вбивства

Чи був Зінченко біля будинку Фаріон у день вбивства — відео
У середу, 18 червня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу у залі суду переглядали відео з камер спостереження, зокрема за кілька днів до злочину.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Справа Фаріон — нові подробиці з камер спостереження
У Львові, 18 червня, відбувається чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Цього разу у залі суду показували відео з камер спостереження на вулиці, зокрема за кілька днів до злочину.
Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці Ірини Фаріон — 19 липня — камери відеоспостереження кілька разів зафіксували В’ячеслава Зінченка на вулиці Масарика.
Відтак, о 18:32 він з’явився неподалік будинку Фаріон, рухався у напрямку під’їзду, але потім повернувся назад. Слідство також зафіксувало, що впродовж дня Зінченко тричі змінював одяг.
А о 19:16, 19 липня, він пішов в арку поруч із місцем злочину.
У середу, 18 червня, під час судового засідання, Зінченко дав коментар щодо відео з камер.
Перед цим ми інформували, що у Львові, 18 червня, судове засідання у справі про вбивство Фаріон розпочалося із запізненням на 30 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!