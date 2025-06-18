Справа Фаріон — деталі про день вбивства

Обвинувачений у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 червня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу у залі суду переглядали відео з камер спостереження, зокрема за кілька днів до злочину.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Справа Фаріон — нові подробиці з камер спостереження

У Львові, 18 червня, відбувається чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Цього разу у залі суду показували відео з камер спостереження на вулиці, зокрема за кілька днів до злочину.

Реклама

Стало відомо, що у день вбивства мовознавиці Ірини Фаріон — 19 липня — камери відеоспостереження кілька разів зафіксували В’ячеслава Зінченка на вулиці Масарика.

Відтак, о 18:32 він з’явився неподалік будинку Фаріон, рухався у напрямку під’їзду, але потім повернувся назад. Слідство також зафіксувало, що впродовж дня Зінченко тричі змінював одяг.

Реклама

А о 19:16, 19 липня, він пішов в арку поруч із місцем злочину.

Судове засідання у справі Фаріон 18 червня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 червня, під час судового засідання, Зінченко дав коментар щодо відео з камер.

Перед цим ми інформували, що у Львові, 18 червня, судове засідання у справі про вбивство Фаріон розпочалося із запізненням на 30 хвилин.