Суд у справі Фаріон — Зінченко дав коментар щодо відео з камер

Обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 18 червня, триває засідання суду у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Цього разу у залі показували відео з камер спостереження на вулиці за кілька днів до злочину.

Чи був обвинувачений В'ячеслав Зінченко на кадрах, його запитала кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Коментар Зінченка щодо відео з камер

За словами Зінченка, на відеозаписах від 18 липня 2024 року дійсно був він. Однак на запитання щодо кадрів за 17 липня він відповів неоднозначно.

Як зазначив обвинувачений, на деяких кадрах, ймовірно, він, а на інших — ні.

Нагадаємо, на відео, які сьогодні показали на засіданні видно, як особа, схожа на Зінченка, перебувала неподалік мовознавиці Ірини Фаріон в той час, як вона поверталася додому.

Також ми писали, що під час попереднього засідання суд знову залишив Зінченка під вартою.