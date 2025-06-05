У Львові почався новий розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У четвер, 5 червня, у Львові стартувало нове судове засідання у резонансній справі щодо вбивства відомої мовознавиці та політикині Ірини Фаріон. До зали Франківського райсуду вже доставили підозрюваного В’ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Як повідомив сам Зінченко у коментарі журналістам перед початком слухання, сьогодні на засіданні будуть присутні його адвокати. Відомо, що друзі В'ячеслава Зінченка зателефонували його батькові, щоб той поспілкувався з сином.

Однак він не зміг уточнити, хто саме з них представлятиме його інтереси цього разу. Водночас він зауважив, що його мама на засідання не приїде.

У залі суду також уже присутня донька загиблої, Софія Особа. Вона продовжує особисто стежити за перебігом розгляду справи.

Крім того, перед початком засідання до підсудного підійшов адвокат Ігор Сулима, який теж прибув до суду.

Сторони готуються до подальшого розгляду доказів та експертиз, які мають ключове значення для встановлення обставин злочину.

Нагадаємо, під час попереднього розгляду, який відбувся 28 травня, показали нові відеозаписи з камер, де, ймовірно, перебуває В'ячеслав Зінченко.

З'ясувалося, що деякі камери були вимкнені у найбільш вирішальний момент, а деякі записи не стали розглядати нібито через низьку якість, що обурило адвокатів В'ячеслава Зінченка.

Також сторона захисту розкритикувала портретну експертизу Зінченка.