Вбивство Ірини Фаріон — Зінченко скаржаться на результати експертизи

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львові 28 травня відбулося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Головний підозрюваний В'ячеслав Зінченко та його адвокат скаржаться на результати портретної експертизи.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду.

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Адвокат підзахисного заявив, що портретна експертиза, на яку посилається обвинувачення у справі, є недопустимою. За його словами, надана ним рецензія доводить неспроможність висновків експертів, а жоден із відеофайлів, які аналізувалися, не був визнаний придатним для точної ідентифікації особи.

Крім того, захист планує подати клопотання про призначення нової експертизи, яка, на їхню думку, має остаточно прояснити ситуацію.

Водночас сам підозрюваний Зінченко заявив, що на відео з камер спостереження є похибка в годину.

"Як може бути похибка в годину? Я не розумію, як це можливо технічно?" — заявив він.

Нагадаємо, раніше Зінченко прокоментував відеозаписи з камер і заявив, що людина могла бути в перуці. Він відкидає усі звинувачення.

Також ми писали, що донька загиблої Іри Фаріон Софія Особа розкритикувала позицію захисту. Вона назвала "абсурдом" клопотання адвокатів про нібито розбіжності у матеріалах справи