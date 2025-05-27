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Суд над Зінченком — донька Фаріон розкритикувала позицію захисту

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Дата публікації: 27 травня 2025 14:24
Вбивство Фаріон — донька Софія Особа розкритикувала адвокатів В’ячеслава Зінченка
Донька Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Після завершення чергового судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон її донька Софія Особа різко розкритикувала позицію захисту підозрюваного В’ячеслава Зінченка. Вона назвала клопотання адвокатів про нібито розбіжності у матеріалах справи, "абсурдом".

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE із зали суду у Львові у вівторок, 27 травня.

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За словами Особи, аргументи адвокатів Зінченка щодо нібито розбіжностей у матеріалах справи не витримують критики.

"Коли на екрані показували, як Зінченко ходив містом, адвокати чомусь червоніли. Все, що ми бачили, — це Зінченко. І те, що він зараз намагається щось заперечити, — неправда", сказала донька загиблої.

Раніше сам підозрюваний також прокоментував відео, зазначивши, що, на його думку, в ньому немає доказів його вини.

Нагадаємо, 27 травня розпочалося нове судове засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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