В’ячеслав Зінченко відреагував на відеодокази у справі про вбивство Ірини Фаріон

Підозрюваний у вбивстві В’ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваний у вбивстві мовознавці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко під час судового засідання прокоментував відео, яке слідство розцінює як частину доказової бази. Він не вбачає на ролику доказів винуватості.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE із зали суду у Львові у вівторок, 27 травня.

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На кадрах, які розглядали в суді, зафіксовано, як Зінченко перебуває у Львові напередодні чи в день убивства. Однак сам підозрюваний не вважає ці матеріали такими, що свідчать про його вину.

"Ну, нічого цікавого я не бачу. Прийшов, погуляв по Львову. Тобто, не знаю, що доводить мою винуватісь, я нічого такого не бачу", — сказав у коментарі для медіа.

Також кореспонденти звернули увагу на те, що Зінченко схуд і має втомлений вигляд, проте підозрюваний зазначив, що з ним усе добре.

"Почуваю себе чудово", — додав він.

Нагадаємо, 27 травня розпочалося нове судове засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Донька Ірини Фаріон наполягає на відкритому перегляді відеодоказу.