Софія Особа вимагає відкритого перегляду відео із затримання Зінченка

Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

У Львові під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон пролунала принципова вимога з боку родини загиблої. Донька Ірини, Софія Особа, закликала суд негайно відкрито переглянути відео із затримання обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Коли показували кров моєї мами, всі були присутні. Коли показували труп, коли було волосся в крові — все показували. Тепер, коли хочемо подивитися відео із затримання обвинуваченого Зінченка, чомусь це переноситься. І хочемо розглянути пізніше. Я б просила розглянути це відео зараз", — заявила Софія під час слухання.

Захист наполягає на перенесенні розгляду, однак представники потерпілих наголошують: усі важливі докази мають бути вивчені прозоро й невідкладно, з дотриманням принципів відкритості процесу.

Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, розпочалося чергове судове засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше Софія Особа заявляла, що вже є достатньо доказів, що вказують на вину В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон.