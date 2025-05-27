Софія Особа вимагає відкритого перегляду відео із затримання Зінченка

Донька Фаріон наполягає на відкритому перегляді важливого доказу
У Львові під час судового засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон пролунала принципова вимога з боку родини загиблої. Донька Ірини, Софія Особа, закликала суд негайно відкрито переглянути відео із затримання обвинуваченого В’ячеслава Зінченка.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Софія Особа хоче, щоб відеозапис затримання Зінченка показали відкрито
"Коли показували кров моєї мами, всі були присутні. Коли показували труп, коли було волосся в крові — все показували. Тепер, коли хочемо подивитися відео із затримання обвинуваченого Зінченка, чомусь це переноситься. І хочемо розглянути пізніше. Я б просила розглянути це відео зараз", — заявила Софія під час слухання.
Захист наполягає на перенесенні розгляду, однак представники потерпілих наголошують: усі важливі докази мають бути вивчені прозоро й невідкладно, з дотриманням принципів відкритості процесу.
Нагадаємо, сьогодні, 27 травня, розпочалося чергове судове засідання по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.
Раніше Софія Особа заявляла, що вже є достатньо доказів, що вказують на вину В'ячеслава Зінченка у вбивстві Ірини Фаріон.
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