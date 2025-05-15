У справі про вбивство Фаріон зібрано нові ключові докази

Донька Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Софія Особа, донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон, прокоментувала хід судового розгляду справи. Після чергового засідання вона заявила, що наявні докази чітко вказують на причетність В’ячеслава Зінченка, обвинуваченого у злочині, й що судова психіатрична експертиза підтвердила його осудність.

Про це Софія Особа повідомила кореспондентці Новини.LIVE.

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"І саме сьогодні ми зрозуміли, що Зінченко психологічно здоровий, психічно і психологічно, і він буде відповідати за свої дії, які він вчинив. Це ж адвокат обвинувачення у вбивстві, він завжди буде заперечувати, завжди будуть виникати нюанси і будуть до кожної крапки коми казати, що щось не так. Але насправді у нас всі докази на руках, і я дивилася фотографії з відеокамер, спостереження, все чітко – це людина, яка сидить в клітці", — сказала Софія Особа.

За її словами, усі експертизи, проведені в межах справи, підтверджують вину Зінченка. Водночас вона зазначила, що нове судове засідання, імовірно, відбудеться 27 травня, але не виключила можливих затримок через постійні переноси.

"Насправді ще точно не знаю, але орієнтовно наступне засідання буде 27 травня, якщо знову хтось не захворіє або знову когось не буде боліти живіт", — додала вона.

Нагадаємо, вчора, 14 травня, оголосили перенесення судової справи по вбивству Ірини Фаріон на четвер, 15 травня.

Також Софія Особа повідомила, що судову справу навмисне затягують.