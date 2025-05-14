Донька Ірини Фаріон звинуватила адвокатів Зінченка у затягуванні справи

Донька Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

Донька Ірини Фаріон Софія Особа прокоментувала зміну адвоката обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка. За її словами, вони затягують справу про вбивство її матері.

Про це Софія Особа сказала в коментарі Новини.LIVE у середу, 14 травня.

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Софія зазначила, що сьогодні на судове засідання прийшов новий адвокат.

"Цікаво, що сталося з адвокатом Сулимою. Можливо, зрозумів, що Зінченко отримає довічне. Новий адвокат зʼявився, але головний — Немировський — продовжує затягувати справу, ставлячи суб’єктивні запитання. Це схоже на навмисне затягування", — каже вона.

За її словами, факти свідчать про те, що Зінченко причетний до вбивства, тому його адвокат буде робити все, аби затягувати процес.

Софія також висловила вдячність суддям за те, що ті відхилили клопотання захисту про перенесення засідання.

Нагадаємо, новим адвокатом Зінченка став юрист з Івано-Франківська Володимир Вороняк. За його словами, підозрюваний може мати до пʼяти захисників.

Крім того, суд оголосив перерву засідання до 15 травня. Його планують продовжити вже о 10:30.