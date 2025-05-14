Суд у справі Фаріон — Зінченко розповів про симптоми хвороби

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко прокоментував свій хворобливий вигляд та колір обличчя.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд у справі Фаріон — Зінченко прокоментував хворобливий вигляд

У четвер, 14 травня, під час судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон підозрюваний В'ячеслав Зінченко відповів, чому має хворобливий колір обличчя. За його словами, у нього щось на кшталт синдрому Жильбера.

"У мене щось на кшталт синдрому Жильбера", — сказав Зінченко, коментуючи хворобливий колір обличчя.

Підозрюваний розповів, що симптоми хвороби з'явилися в нього ще на волі, але загалом він почуває себе добре.

Зауважимо, що синдром Жильбера — це хронічна патологія печінки, яка є доброякісною і не призводить до цирозу та раку.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, 14 травня, відбудеться судове засідання у справі про вбивство Фаріон.

Згодом підозрюваний Зінченко припустив, що слухання можуть вкотре перенести.