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Суд відмовив адвокату перенести слухання справи вбивства Фаріон

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:38
Суд відмовив у клопотанні про перенесення у справі Фаріон
Підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові триває судовий процес у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко припустив, що слухання вкотре перенесуть, проте, суд уже відмовив його адвокату у такому клопотанні.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака. 

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Перед черговим засіданням у справі про вбивство Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Марті Байдаці, що почувається "чудово" й не має жодних медичних підстав, аби просити про відтермінування розгляду.

Попри це, він не виключив, що засідання можуть знову перенести. Причини не озвучив, але запевнив, що його адвокати обов’язково будуть присутні в залі суду.

Втім, суд відмовив у клопотанні захисту про перенесення слухання, підтвердивши намір продовжити розгляд справи без додаткових зупинок.

Нагадаємо, під час попереднього судового засідання суддя прийняв рішення відкласти слухання через хворобу Зінченка

Натомість донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що судовий процес затягують та висловила сумніви, що Зінченко мав проблеми зі здоров'ям. 

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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