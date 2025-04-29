Справа про вбивство Ірини Фаріон — суд відклав засідання через скарги підозрюваного

Справа Фаріон — суд відклав розгляд через хворобу Зінченка
У Львові в суді по справі про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон засідання не відбулося у повному обсязі. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко звернувся до суду з проханням скасувати слухання, посилаючись на погане самопочуття. За його словами, він захворів, проте за медичною допомогою вранці не звертався.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Зінченко поскаржився на погане самопочуття
Колегія суддів ухвалила рішення оголосити перерву, аби Зінченко міг пройти медичне обстеження. Як повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, наступне засідання призначено на 1 травня.
Після оголошення перерви підозрюваного знову вивели із залу під вигуки "Довічне!" та "Волю!", які лунали від присутніх.
Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, у Львові в суді мало відбутися чергове засідання по слуханні справи у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.
На попередньому судовому засіданні було показано нові записи з камер відеоспостереження.
Додамо, що В'ячеслав Зінченко також скаржився на те, що йому погрожують в соцмережах.
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