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Справа Фаріон — суд відклав розгляд через хворобу Зінченка

29 квітня 2025 11:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Справа про вбивство Ірини Фаріон — суд відклав засідання через скарги підозрюваного
В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Львові в суді по справі про вбивство відомої мовознавиці Ірини Фаріон засідання не відбулося у повному обсязі. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко звернувся до суду з проханням скасувати слухання, посилаючись на погане самопочуття. За його словами, він захворів, проте за медичною допомогою вранці не звертався.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Колегія суддів ухвалила рішення оголосити перерву, аби Зінченко міг пройти медичне обстеження. Як повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака, наступне засідання призначено на 1 травня.

Після оголошення перерви підозрюваного знову вивели із залу під вигуки "Довічне!" та "Волю!", які лунали від присутніх.

Нагадаємо, сьогодні, 29 квітня, у Львові в суді мало відбутися чергове засідання по слуханні справи у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон

На попередньому судовому засіданні було показано нові записи з камер відеоспостереження.

Додамо, що В'ячеслав Зінченко також скаржився на те, що йому погрожують в соцмережах. 

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