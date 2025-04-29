Дело об убийстве Ирины Фарион — суд отложил заседание из-за жалоб подозреваемого

Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в суде по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион заседание не состоялось в полном объеме. Подозреваемый Вячеслав Зинченко обратился в суд с просьбой отменить слушания, ссылаясь на плохое самочувствие. По его словам, он заболел, однако за медицинской помощью утром не обращался.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Коллегия судей приняла решение объявить перерыв, чтобы Зинченко мог пройти медицинское обследование. Как сообщила корреспондент News.LIVE Марта Байдака, следующее заседание назначено на 1 мая.

После объявления перерыва подозреваемого снова вывели из зала под крики "Пожизненное!" и "Свободу!", которые звучали от присутствующих.

Напомним, сегодня, 29 апреля, во Львове в суде должно было состояться очередное заседание по слушанию дела в убийстве языковеда Ирины Фарион.

На предыдущем судебном заседании были показаны новые записи с камер видеонаблюдения.

Добавим, что Вячеслав Зинченко также жаловался на то, что ему угрожают в соцсетях.