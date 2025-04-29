Дело об убийстве Ирины Фарион — суд отложил заседание из-за жалоб подозреваемого

Дело Фарион — суд отложил рассмотрение из-за болезни Зинченко
Во Львове в суде по делу об убийстве известного языковеда Ирины Фарион заседание не состоялось в полном объеме. Подозреваемый Вячеслав Зинченко обратился в суд с просьбой отменить слушания, ссылаясь на плохое самочувствие. По его словам, он заболел, однако за медицинской помощью утром не обращался.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Зинченко пожаловался на плохое самочувствие
Коллегия судей приняла решение объявить перерыв, чтобы Зинченко мог пройти медицинское обследование. Как сообщила корреспондент News.LIVE Марта Байдака, следующее заседание назначено на 1 мая.
После объявления перерыва подозреваемого снова вывели из зала под крики "Пожизненное!" и "Свободу!", которые звучали от присутствующих.
Напомним, сегодня, 29 апреля, во Львове в суде должно было состояться очередное заседание по слушанию дела в убийстве языковеда Ирины Фарион.
На предыдущем судебном заседании были показаны новые записи с камер видеонаблюдения.
Добавим, что Вячеслав Зинченко также жаловался на то, что ему угрожают в соцсетях.
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