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Під час суду по справі вбивства Фаріон показали нові записи камер

2 квітня 2025 13:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Суд у справі Фаріон переглянув відео з камер спостереження
Адвокат підсудного дивиться кадри відео. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасія Постоєнко - Редактор

Під час чергового засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон було продемонстровано відеозаписи з камер спостереження, розташованих поблизу місця злочину. Записи надали можливість реконструювати події у день трагедії та зафіксували, зокрема, підозрюваного, який перебував біля під’їзду.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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На одному з відео чітко видно чоловіка, який сидить біля будинку. Обвинувачений В’ячеслав Зінченко після перегляду цих кадрів звернув увагу суду на те, що на відео особа перебуває не на лавці, як про це раніше говорили деякі свідки, а на стільці.

Ця деталь, на думку Зінченка, має значення для встановлення об’єктивної картини подій.

Нагадаємо, сьогодні,  2 квітня, у Львові почалось чергове судове засідання по справі вбивства Ірини Фаріон. 

Також адвокат В'ячеслава Зінченка заявив, що його підзахисному погрожують у соцмережах та змінили йому співкамерників. 

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