Суд по делу Фарион просмотрел видео с камер наблюдения

Адвокат подсудимого смотрит кадры видео. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во время очередного заседания суда по делу об убийстве Ирины Фарион были продемонстрированы видеозаписи с камер наблюдения, расположенных вблизи места преступления. Записи предоставили возможность реконструировать события в день трагедии и зафиксировали, в частности, подозреваемого, который находился у подъезда.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

В суде показали новые видеодоказательства по убийству Ирины Фарион

На одном из видео четко видно мужчину, который сидит возле дома. Обвиняемый Вячеслав Зинченко после просмотра этих кадров обратил внимание суда на то, что на видео лицо находится не на скамейке, как об этом ранее говорили некоторые свидетели, а на стуле.

Эта деталь, по мнению Зинченко, имеет значение для установления объективной картины событий.

Напомним, сегодня, 2 апреля, во Львове началось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион.

Также адвокат Вячеслава Зинченко заявил, что его подзащитному угрожают в соцсетях и сменили ему сокамерников.