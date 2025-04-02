Суд у справі Фаріон 2 квітня — що відбувається на слуханні

Підсудний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові 2 квітня проходить чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. На лаві підсудних – В’ячеслав Зінченко, якого обвинувачують в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На судове засідання прийшов лише один захисник Зінченка

У засіданні бере участь лише один із захисників обвинуваченого — адвокат Немировський, оскільки Сулима не з’явився до суду. Донька загиблої, як і зазвичай, присутня. Перед початком слухань одну з жінок, яка підтримує Зінченка, помітили за демонстрацією йому чогось на телефоні.

Адвокат Зінченка заявив, що підзахисному погрожують

Під час розгляду справи адвокат Немировський повідомив, що його підзахисному надходять погрози в соціальних мережах. Крім того, захисник наголосив, що в СІЗО відбулися незрозумілі зміни — Зінченку несподівано змінили співкамерників. На його думку, це може нести ризики для безпеки.

У зв’язку з цим Немировський звернувся до суду з клопотанням про посилення безпеки: він просить надати Зінченку окрему камеру утримання. Рішення щодо цього клопотання поки не оголошено.

Через загрози диверсій та підвищену напругу, всі учасники процесу проходять ретельну перевірку. Слухання тривають під посиленою охороною.

Наразі відомо, що підсудного залишено під вартою до 24 квітня 2025 року.

Нагадаємо, під час попереднього судового засідання матір підсудного заявила, що справа сфальсифікована.

Також у суді показали відео з місця вбивства Ірини Фаріон — журналісти звернули увагу на реакцію Зінченка, яку потім прокоментувала донька загиблої.