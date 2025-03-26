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Донька Фаріон оцінила реакцію Зінченка на огляд тіла

26 березня 2025 14:43
Євгенія Брюховецька - редактор
Софія Особа прокоментувала поведінку В'ячеслава Зінченка під час засідання
Софія Особа. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у середу, 26 березня, розпочалося засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. На ньому відбулося обговорення протоколу огляду тіла та було показано фотографії.

Донька Софія Особа оцінила реакцію підсудного В'ячеслава Зінченка у коментарі Новини.LIVE.

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"Я не дивилася на його емоції, бо в принципі його холоднокровність вражає. Все що я бачила, це жах. Тому я не могла стримати емоції і вдячна суду, що всі пішли", — сказала Особа.

Стосовно Зінченка вона зазначила, що їй "не цікаво" взагалі. Вона зауважила, що все, що він зробив із Фаріон — кров загиблої "на його руках".

"Ми сьогодні завершили перший том, ще залишилося, думаю, двадцять дев'ять. Тому це довгий процес, але я впевнена, що він буде покараний і сяде довічно. Це вже я повторююсь неодноразово", — додала донька мовознавиці.

Нагадаємо, Особа подала клопотання до суду, аби друга частина судового розгляду відбулася в закритому форматі.

А мати Зінченка раніше заявила, що справа проти її сина сфальсифікована.

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