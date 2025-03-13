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Вбивство Фаріон — мати Зінченка заявила про фальсифікацію

13 березня 2025 14:36
Аркадій Пастула - Редактор
Мати обвинуваченого у вбивстві Фаріон заявила про фальсифікацію справи
Олена Зінченко. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Мама Вʼячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон, заявила, що справа сфальсифікована. Зокрема, йдеться також про відео та фото.

Про це Олена Зінченко сказала в коментарі Новини.LIVE у четвер, 13 березня.

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Матір обвинуваченого зазначила, що очікує від засідання суду, що усі фальсифікації "будуть розбиті" повністю.

"Сама справа сфальсифікована", — додала вона.

Нагадаємо, 10 березня суд переніс засідання у справі вбивства Фаріон на 13 березня. Причиною були технічні проблеми.

Згодом Зінченка вивели із приміщення суду в касці та бронежилеті. Люди викрикували "довічне" та "волю". 

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
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