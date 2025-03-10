Суд у справі Фаріон — Зінченка вивели із суду під вигуки людей

В'ячеслава Зінченка виводять із зали суду. Фото: скриншот

Сьогодні, 10 березня, у Львові відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Після закінчення суду головного підозрюваного В'ячеслава Зінченка вивели із зали під вигуки людей.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE в понеділок, 10 березня.

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В'ячеслава Зінченка вивели із приміщення суду в касці та бронежилеті. Коли хлопець вийшов, люди почали вигукувати "довічне" та "волю". Після цього підозрюваного посадили у спецавтомобіль.

Нагадаємо, судове засідання у справі Ірини Фаріон перенесли. Наступний розгляд справи відбудеться за кілька днів.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон неемоційно відреагував на кадри з місця подій. Він пояснив це тим, що раніше бачив значно гірші речі.