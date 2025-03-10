Суд по делу Фарион — Зинченко вывели из суда под возгласы людей

Вячеслава Зинченко выводят из зала суда. Фото: скриншот

Сегодня, 10 марта, во Львове состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. После окончания суда главного подозреваемого Вячеслава Зинченко вывели из зала под крики людей.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE в понедельник, 10 марта.

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Вячеслава Зинченко вывели из помещения суда в каске и бронежилете. Когда парень вышел, люди начали выкрикивать "пожизненное" и "волю". После этого подозреваемого посадили в спецавтомобиль.

Напомним, судебное заседание по делу Ирины Фарион перенесли. Следующее рассмотрение дела состоится через несколько дней.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион неэмоционально отреагировал на кадры с места событий. Он объяснил это тем, что раньше видел значительно худшие вещи.