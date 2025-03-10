Суд у вбивстві Фаріон — адвокат Зінченка почав грати в азартні ігри

Адвокат Юрій Немировський грає в ігри на телефоні. Фото: скриншот

Сьогодні, 10 березня, у Львові триває суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон — В'ячеславом Зінченком. Його адвокат Юрій Немировський під час перерви вирішив згаяти час, граючи в азартні ігри.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Суд вирішив зробити перерву на пів години, пояснивши це технічними несправностями, через які неможливо було переглянути відеоматеріали. Тим часом Софія Особа, дочка вбитої Ірини Фаріон, заявила про плани подати клопотання щодо заборони трансляції засідання в TikTok.

Адвокат обвинуваченого Немировський під час перерви почав гортати Booking. Згодом чоловік вирішив пограти в азартні ігри на телефоні.

Також адвокат Зінченка попросив суд забезпечити харчування обвинуваченого, якщо засідання затягнеться. Він наголосив, що минулого разу його клієнт провів засідання голодним та поскаржився на це.

Нагадаємо, засідання відбувається у Шевченківському районному суді Львова. Донька Ірини Фаріон у залі суду заявила, що зло має бути покарано.

Головний підозрюваний В'ячеслав Зінченко відреагував на відео з місця злочину. Він зазначив, що це не викликало в нього сильних емоцій, оскільки йому доводилось бачити й "гірші речі".