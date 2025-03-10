Суд по убийству Фарион — адвокат Зинченко начал играть в азартные игры

Адвокат Юрий Немировский играет в игры на телефоне. Фото: скриншот

Сегодня, 10 марта, во Львове продолжается суд над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион — Вячеславом Зинченко. Его адвокат Юрий Немировский во время перерыва решил скоротать время, играя в азартные игры.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Суд решил сделать перерыв на полчаса, объяснив это техническими неисправностями, из-за которых невозможно было просмотреть видеоматериалы. Тем временем София Особа, дочь убитой Ирины Фарион, заявила о планах подать ходатайство о запрете трансляции заседания в TikTok.

Адвокат обвиняемого Немировский во время перерыва начал листать Booking. После этого мужчина решил поиграть в азартные игры на телефоне.

Также адвокат Зинченко попросил суд обеспечить питание обвиняемого, если заседание затянется. Он отметил, что в прошлый раз его клиент провел заседание голодным и пожаловался на это.

Напомним, заседание проходит в Шевченковском районном суде Львова. Дочь Ирины Фарион в зале суда заявила, что зло должно быть наказано.

Главный подозреваемый Вячеслав Зинченко отреагировал на видео с места преступления. Он отметил, что это не вызвало у него сильных эмоций, поскольку ему приходилось видеть и "худшие вещи".