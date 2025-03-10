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Підозрюваний у вбивстві Фаріон прибув до зали суду — відео

10 березня 2025 10:55
Карина Приходько - Редактор
Вбивство Фаріон — у Львові розпочалось чергове засідання
Підозрюваний В'ячеслав Зінченко в залі суду. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Львові 10 березня відбудеться чергове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. До судової зали вже прибув підозрюваний В'ячеслав Зінченко. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Засідання відбудеться у Шевченківському районному суді Львова. До зали суду вже привели головного підозрюваного В'ячеслава Зінченка. 

Він заявив, що бачив гірші речі на тренуваннях у "Правому секторі", тож кадри з місця події не викликали у нього сильних емоцій. Дискомфорт відчув лише тоді, коли показали калюжу крові.

Коли журналістка запитала, чи співчуває він з приводу загибелі Ірини Фаріон, він відповів, що співчуває, але бачив і гірші моменти.

"Якогось жаху я не відчував", — сказав Зінченко.

На засідання також прибула і донька загиблої мовознавиці Софія Особа. Коли вона прийшла, їй подарували квіти, зокрема жовті тюльпани.

вбивство Ірини Фаріон
Софія Особа в залі суду. Фото: Новини.LIVE

"Дивіться, як гарно. Жовті квіти означають, що сьогодні обов'язково буде перемога над злом, яке сидить отам", — сказала Софія. 

Нагадаємо, раніше підозрюваному В'ячеславу Зінченку продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року.

Також ми писали, що 26 лютого у суді продемонстрували докази причетності обвинуваченого В'ячеслава Зінченка до вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Водночас підсудний різко висловився на адресу доньки загиблої, заявивши, що вона витрачала великі кошти на відпочинок.

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