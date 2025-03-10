Убийство Фарион — во Львове началось очередное заседание

Подозреваемый Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 10 марта состоится очередное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В судебный зал уже прибыл подозреваемый Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Заседание состоится в Шевченковском районном суде Львова. В зал суда уже привели главного подозреваемого Вячеслава Зинченко.

Он заявил, что видел худшие вещи на тренировках в "Правом секторе", поэтому кадры с места происшествия не вызвали у него сильных эмоций. Дискомфорт почувствовал только при показе лужи крови.

Когда журналистка спросила, сочувствует ли он по поводу гибели Ирины Фарион, он ответил, что сочувствует, но видел и худшие моменты.

"Какого-то ужаса я не чувствовал", — сказал Зинченко.

На заседание также прибыла и дочь погибшей языковеда София Особа. Когда она пришла, ей подарили цветы, в частности желтые тюльпаны.

София Лицо в зале суда. Фото: Новини.LIVE

"Смотрите, как красиво. Желтые цветы означают, что сегодня обязательно будет победа над злом, которое сидит там", — сказала София.

Напомним, ранее подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили срок пребывания под стражей без права залога до 24 апреля 2025 года.

Также мы писали, что 26 февраля в суде продемонстрировали доказательства причастности обвиняемого Вячеслава Зинченко к убийству языковеда Ирины Фарион. В то же время, подсудимый резко высказался в адрес дочери погибшей, заявив, что она тратила большие средства на отдых.