Суд у справі вбивства Фаріон 26 лютого — Зінченко розкритикував доньку мовознавиці

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у середу, 26 лютого, розпочалося чергове судове засідання щодо вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Обвинувачений В'ячеслав Зінченко різко висловився в бік доньки Ірини Фаріон, заявивши, що вона витрачала великі кошти на відпочинок.

Про це В'ячеслав Зінченко розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, під час свого виступу наголосив на, за його словами, "непослідовності" її позиції. Він заявив, що його не задовольняє той факт, що, за його словами, Фаріон одночасно стверджувала, що витрачає всі кошти на допомогу фронту, але при цьому поїхала за кордон за 150 тисяч гривень.

"Я просив запитати у потерпілої, вказуючи на неймовірну непослідовність її позиції. Тобто одночасно вона каже про те, що вона все до копійки витрачає на фронт, все робить для перемоги, і одночасно їде за кордон за 150 тисяч гривень. Тобто мене що не задовольняє в її позиції? Я не маю нічого проти того, що хтось витрачає свої гроші, як йому заманеться. Ніяких питань до цього. Я лише вказував на неймовірну непослідовність позиції в тому, що одночасно людина каже, що вона робить все для перемоги, і одночасно їде на відпочинок за 150 тисяч гривень", — заявив Зінченко.

Крім того, Зінченко заявив, що наразі він задоволений безпековими заходами та почуває себе у безпеці, перебуваючи в камері.

Він додав, що до нього дослухались, і він висловив вдячність начальнику СІЗО.

Нагадаємо, у Львові під час минулого судового засідання щодо справи вбивства Ірини Фаріон адвокат обвинуваченого заявив, що проконсультувався зі штучним інтелектом стосовно ймовірності підробки фото та відео, де нібито зафіксували В'ячеслава Зінченка.

Також прокурор заявив, що дізнався нові деталі про В'ячеслава Зінченка та його ставлення до Ірини Фаріон.